Covid, muore una donna di 58 anni di Modica

Modica - Una donna di Modica di 58 anni è morta al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in seguito al contagio Covid.

Nel bollettino di oggi si registrano in totale 632 positivi al Covid-19 in provincia di Ragusa, di cui 580 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati e 19 in Rsa. Da inizio pandemia sono 5838 i guariti. I tamponi totali effettuati da inizio pandemia sono 194.614 I ricoverati sono 24 al ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa (16 malattie infettive, 2 area grigia e 6 terapia intensiva) e 9 al ‘Guzzardi’ di Vittoria. Di seguito i dati comune: 31 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 47 Comiso, 0 Giarratana, 10 Ispica, 140 Modica, 1 Monterosso Almo, 32 Pozzallo, 101 Ragusa, 35 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 153 Vittoria, 5 da fuori provincia.

Sale a 171 il numero dei decessi totali.