Covid, 1120 positivi nel ragusano. Un morto

Ragusa - Sono 1120 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 1039 in isolamento domiciliare. Ecco il dato comune: 85 Acate, 40 Chiaramonte Gulfi, 138 Comiso, 3 Giarratana, 5 Ispica, 154 Modica, 14 Monterosso Almo, 41 Pozzallo, 195 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 46 Scicli, 280 Vittoria. 15 da fuori provincia. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 70.821 tamponi, 18.113 test sierologici e 58073 tamponi rapidi.

Sono 65 i ricoverati negli ospedali iblei, 3 in più di ieri e oggi si registra pure un decesso. Un uomo di Ragusa, classe ’47, morto all’ospedale Giovanni Paolo II.

Questi i dati relativi ai ricoverati:

30 al Giovanni Paolo II: 14 in Malattie Infettive, 9 in area Covid, 7 in Terapia Intensiva;

Al Maggiore di Modica: 9 in area Covid (si è svuotato Malattie Infettive)

Al Guzzardi di Vittoria: 26 in area Covid

16 Rsa

Da inizio pandemia sono 4512 i guariti in provincia e purtroppo 131 i decessi.