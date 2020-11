Covid, i nuovi positivi divisi per Comune nel ragusano. 8 morti oggi

Ragusa - Sono 1607 i totali positivi in provincia di Ragusa. Ecco la divisione per comuni dei contagi: 60 Acate, 22 Chiaramonte, 158 Comiso, 6 Giarratana, 82 Ispica, 153 Modica, 6 Monterosso, 56 Pozzallo, 345 Ragusa, 16 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 580 Vittoria, 10 di fuori provincia.

82 sono gli attuali ricoverati di cui: 22 malattie infettive e 14 in terapia intensiva al Giovanni Paolo II al Maggiore di Modica 9 ricoverati in area Covid al Guzzanti di Vittoria 10 in "area grigia", 15 in area Covid e 5 in malattie infettive. Al San Marco 2 ricoveri in malattie infettive 1 a Gela in malattie infettive In totale sono 60.887 i temponi effettuati da inizio pandemia:47056 molecolari 13.831 sierologici Dall’inizio della pandemia in provincia ci sono stati 340 guariti e 37 decessi.