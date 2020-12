Covid quattro morti nelle ultime 24 ore nel ragusano

Ragusa - Quattro morti nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Le età dei deceduti: 52 anni, 56, 77 e 85 anni. Sono 127 in meno di ieri le persone in isolamento fiduciario a casa, per un totale di 1838. Il numero dei guariti è di 2479 (+199 nelle ultime 24 ore). I positivi per comune: Acate 79, Chiaramonte Gulfi 32, Comiso 266, Giarratana 19, Ispica 39, Modica 242, Monterosso Almo 20, Pozzallo 109, Ragusa 405, Santa Croce Camerina 33 Scicli 73, Vittoria 500. 21 da fuori provincia.

Il numero dei test totali è 82.401 (+1454 rispetto a ieri) tra cui 75.010 tamponi molecolari e 16.815 test sierologici. Da oggi anche il numero

dei tamponi rapidi effettuati da inizio pandemia: sono stati 45.689.

Sale a 121 il numero delle vittime totali in provincia di Ragusa dall'inizio della pandemia. E il ragusano si attesta su un altro record: 100 morti in 60 giorni.