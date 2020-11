Covid, 2769 positivi nel ragusano

Ragusa - Ecco il bollettino dei contagiati Copvid di oggi in provincia di Ragusa. 2769 gli attuali soggetti positivi in isolamento domiciliare. 16 persone assistite nella Rsa di Ragusa. Il dato per comune: Acate 72, Chiaramonte 49, Comiso 354, Giarratana 25, Ispica 114, Modica 349, Monterosso 8, Pozzallo 153, Ragusa 620, Santa Croce 52, Scicli 73, Vittoria 900. 52 i soggetti positivi da fuori provincia.