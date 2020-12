Covid, 45 ricoverati. Ma c’è un morto a Ragusa

Ragusa - Un uomo di 81 anni è morto in ospedale a Ragusa dov’era ricoverato per Covid. L’uomo si trovava in Terapia intensiva, dove attualmente ci sono otto ricoverati. In totale al ‘Giovanni Paolo II’ sono ricoverati 34 pazienti per Covid, mentre 11 sono al ‘Guzzardi’ di Vittoria. Nessun paziente affetto da coronavirus, invece, al ‘Maggiore’ di Modica. Il totale dei ricoverati, quindi, scende a 45.