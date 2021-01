Covid, sale a 176 il numero dei morti nel ragusano

Ragusa - C'è un nuovo decesso dovuto al Covid nel ragusano. Si tratta di una donna di 91 anni, spirata al Giovanni Paolo II di Ragusa. Il totale delle vittime sale a 176. Intanto, è aumentato, anche se di poco, il numero dei positivi in provincia di Ragusa: sono 748, di questi, 706 sono in isolamento domiciliare, 30 si trovano ricoverati nei reparti Covid e 12 sono in Rsa a Ragusa. I guariti sono 6.003.

I positivi comune per comune:

21 Acate

17 Chiaramonte Gulfi

71 Comiso

2 Giarratana

11 Ispica

146 Modica

3 Monterosso Almo

31 Pozzallo

147 Ragusa

25 Santa Croce Camerina

23 Scicli

198 Vittoria

11 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 80.990 sono i molecolari, 20.933 i sierologici e 105.485 i test rapidi, per un totale di 207.408. Sono 30 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 24 al Giovanni Paolo II: 18 in malattie infettive, 2 in area grigia, 4 in terapia intensiva;

6 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.