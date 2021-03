Covid Sicilia, 25 marzo: 895 nuovi casi e 20 morti

Ragusa - Sono stati in tutto 895 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 765. I morti sono stati nelle ultime 24 ore 20 e il totale delle vittime siciliane sale così a 4.513. Ieri i morti erano stati 22. E' quanto emerge dal bollettino del 25 marzo del ministero della Salute.

Nonostante un aumento di quasi cento nuovi casi in più, la pressione sugli ospedali è pressoché identica a ieri: i ricoverati sono 931 (come ieri), dei quali 118 in terapia intensiva (ieri erano 119) e 813 in area medica (ieri erano 812). Boom dei guariti: 1.268. Un dato che fa sì che il numero degli attuali positivi in Sicilia scenda di nuovo sotto quota 16 mila attestandosi a 15.994 (dei quali 15.063 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 25.226 e il tasso di positività alla luce degli 895 nuovi casi, è del 3,54%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo il territorio con la maggior parte dei casi. Ma ecco il dettaglio:

Palermo: 50.547 casi dall'inizio della pandemia (347 nuovi casi)

Catania: 44.954 (176)

Messina: 20.987 (58)

Siracusa: 11.797 (84)

Trapani: 11.179 (27)

Ragusa: 9.175 (28)

Caltanissetta: 7.965 (45)

Agrigento: 7.470 (80)

Enna: 4.842 (50).