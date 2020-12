Covid Sicilia, 1.299 nuovi casi con 31 morti. 23 contagi a Ragusa

Sono 1.299 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.308 tamponi processati. Le vittime sono 31 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.412 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 33.868 con un aumento di 481 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1240, 11 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1069, 16 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 171, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 787. La distribuzione nelle province vede Catania 296, Palermo 295, Messina 262, Ragusa 23, Trapani 79, Siracusa 121, Caltanissetta 87, Agrigento 70, Enna 66.