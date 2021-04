Covid Sicilia, 1 aprile: 1.282 nuovi casi e 19 morti

I nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.282 mentre i morti sono stati 19. Cresce anche la pressione negli ospedali siciliani: le persone ricoverate sono 1.039 (ieri 1.031), delle quali 143 in rianimazione (ieri 140) e 896 in area medica (ieri 891). Le persone guarite sono state 82 e dunque il numero degli attuali positivi è di 19.870. Il totale delle vittime siciliane del virus sale a 4.647.