Covid Sicilia, 1 febbraio: in Sicilia 766 nuovi casi e 30 morti

Sono stati 766 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. L’andamento confermare il rallentamento dell’avanzare dell’epidemia nella nostra isola. I morti sono stati 30 e il totale delle vittime è salito a 3.508.

Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive: 204 come ieri, con 13 nuovi ingressi mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.366 (in crescita rispetto a ieri). I guariti sono 823 e dunque il numero delle persone attualmente positive a 42.202 (40.662 delle quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 32.749 e dunque il rapporto tra positivi e test è del 3,28%.

Catania: 38.337 casi complessivi dall'inizio della pandemia (226 nuovi casi nelle ultime 24 ore)

Palermo: 37.698 (330)

Messina: 18.041 (80)

Trapani: 9.776 (10)

Siracusa: 9.362 (47)

Ragusa: 7.959 (26)

Caltanissetta: 6.211 (35)

Agrigento: 5.334 (1)

Enna: 4.151 (11)