Covid Sicilia, 11 febbraio, 760 nuovi casi e 26 morti

Sono in tutto 760 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si evince dal bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati invece 26 e il numero complessivo delle vittime sale così a 3.783. Ieri i nuovi casi erano stati 695.

In calo anche i ricoverati in ospedale (1.236, -42), sia per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva (165, -5 rispetto a ieri) che in area medica (1.071, -37). Boom dei guariti: 1.666 nelle ultime 24 ore e così il numero degli attuali positivi in Sicilia scende sotto quota 37 mila e si attesta a 36.655 (35.419 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 21.602 e il tasso di positività è dunque del 3,51%.

LE PROVINCE. Questa la situazione delle nove province siciliane:

Palermo: 40.490 casi complessivi dall'inizio della pandemia (374 nuovi casi nelle ultime 24 ore)

Catania: 39.964 (104)

Messina: 18.947 (66)

Trapani: 10.380 (43)

Siracusa: 9.905 (85)

Ragusa: 8.093 (20)

Caltanissetta: 6.530 (33)

Agrigento: 5.690 (28)

Enna: 4.232 (7).