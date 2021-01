Covid Sicilia, 1122 nuovi positivi, 28 morti. 54 contagi a Ragusa

Sono 1.122 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 7.497 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.420 dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 34.347 con un aumento di 479 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1249, 9 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1073, 4 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 176, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 615.

La distribuzione nelle province vede Catania 319, Palermo 223, Messina 171, Trapani 129, Siracusa 107, Agrigento 63, Caltanissetta 55, Ragusa 54, Enna 1.