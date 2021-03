Covid Sicilia, 12 marzo, 679 nuovi casi e 13 morti

Ragusa - Sono 679 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 672. I morti sono stati 13 e così il numero delle vittime siciliane del virus è salito a quota 4.318. E' quanto si evince dal bollettino del 12 marzo del ministero della Salute.

Praticamente identica a ieri la situazione ospedaliera con 772 persone ricoverate, 101 in intensiva (ieri erano 100) e 671 in area medica. Le persone dichiarate guarite sono state 392 e dunque il numero degli attuali positivi torna a salire: oggi sono 13.796 (ieri erano 13.522) dei quali 13.024 in isolamento domiciliare.Sono stati processati 25.677 tamponi e dunque il tasso di positività è stabile al 2,64%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo la provincia con la maggior parte dei nuovi casi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 46.832 contagi complessivi (299 nuovi contagi)

Catania: 43.256 (150)

Messina: 20.325 (44)

Siracusa: 11.035 (31)

Trapani: 10.860 (23)

Ragusa: 8.772 (49)

Caltanissetta: 7.322 (34)

Agrigento: 6.640 (46)

Enna: 4.502 (3)

