Covid Sicilia, 13 marzo, 650 nuovi casi e altri 13 morti

Ragusa - Stabile l’incremento dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi casi di covid sono stati 650 (ieri erano stati 679). I morti sono stati 13 e il totale delle vittime siciliane arriva a 4.331. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute del 13 marzo.

Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali: i ricoverati sono 783 (ieri erano 772), dei quali 99 in terapia intensiva (ieri erano 101) e 684 in area medica (ieri erano 671). I guariti sono stati 563 e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 13.870 (dei quali 13.087 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 26.506 e dunque il tasso di positività è in leggero calo al 2,45%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo il territorio con la maggiore incidenza di nuovi casi. Ecco il dettaglio

Palermo: 47.119 casi complessivi dall'inizio della pandemia (287 nuovi casi)

Catania: 43.352 (96)

Messina: 20.356 (31)

Siracusa: 11.126 (91)

Trapani: 10.866 (6)

Ragusa: 8.809 (37)

Caltanissetta: 7.359 (37)

Agrigento: 6.699 (59)

Enna: 4.508 (6).