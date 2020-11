Covid Sicilia, 1487 nuovi contagi, 27 morti. 281 contagi a Ragusa

Risale nuovamente, rispetto ai giorni scorsi, la curva dei contagi per il Covid in Sicilia. Il bollettino del Ministero della Salute riporta 1.487 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Nell'Isola si registrano anche 27 nuove vittime per un totale di 762 morti dall'inizio dell'epidemia.

Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario con un aumento di 22 ricoveri e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.986. I guariti sono 728.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 531, Ragusa 281, Trapani 225, Messina 138, Catania 131, Siracusa 76, Caltanissetta 60, Enna 30 Agrigento 15.