Covid Sicilia, 15 marzo: 523 nuovi casi e 14 morti

Ragusa - Sono stati in tutto 523 i nuovi casi di covid in Sicilia nella ultime 24 ore. Ieri erano stati 613. I morti sono stati invece 14 e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale così a 4.358 (ieri i morti erano stati 13). E' quanto emerge dal bollettino del 15 marzo diffuso dal ministero della Salute.

Crescono però i ricoveri: al momento in ospedale ci sono 825 persone (ieri erano 791) delle quali 107 in terapia intensiva (ieri erano 100) e 718 in area medica (ieri erano 691). I guariti sono stati invece 76 e così il numero delle persone attualmente positivi in Sicilia sale a 14.756 (delle quali 13.931 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 21.455 e dunque alla luce dei 523 nuovi casi il tasso di positività è in calo al 2,43%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo a far registrare il maggior numero di casi in Sicilia (295 su 523). Ecco il dettaglio

Palermo: 47.634 casi dall'inizio della pandemia (295 nuovi casi)

Catania: 43.550 (74)

Messina: 20.459 (59)

Siracusa: 11.216 (35)

Trapani: 10.877 (6)

Ragusa: 8.855 (1)

Caltanissetta: 7.456 (46)

Agrigento: 6.766 (2)

Enna: 4.517 (5).