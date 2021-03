Covid Sicilia, 19 marzo: 859 positivi, 15 morti

Ragusa - In Sicilia il contagio risale rispetto ai giorni scorsi con 859 nuovi positivi su 23.761 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino del Ministero della Salute.

Le ulteriori vittime rilevate nelle ultime 24 ore, sono 15. Il numero degli attuali positivi è di 15.784, con un aumento di 323 casi rispetto a ieri. I guariti sono 521. Negli ospedali i ricoverati sono 847, uno in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La regione è decima in Italia per i casi positivi riportati.

Il contagio nelle singole province:

Palermo: 48.806 (370)

Catania: 44.144 (90)

Messina: 20.646 (81)

Siracusa: 11.421 (58)

Trapani: 11.017 (37)

Ragusa: 9.018 (55)

Caltanissetta: 7.647 (75)

Agrigento: 7.000 (61)

Enna: 4.659 (32).