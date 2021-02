Covid Sicilia, 20 febbraio: 474 nuovi casi e 18 morti

Sono in tutto 474 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore mentre i morti sono stati 18 e così il totale delle vittime siciliane è ora di 3.981. Si evince dal bollettino del 20 febbraio del ministero della Salute.

Dunque il numero di nuovi contagi si mantiene ad un livello piuttosto basso, mentre quello dei morti è il più basso da diverse settimane a questa parte.

In calo anche il dato che arriva dalle strutture sanitarie: i ricoverati in terapia intensiva sono 145 (5 in meno rispetto a ieri), e cala anche il numero delle persone ricoverate in area medica: 862 (ieri erano 884). Complessivamente in ospedale ci sono 1.007 persone (ieri erano 1.034). Boom dei guariti che sono stati nelle ultime 24 ore 2.119 e così il numero degli attuali positivi scende sotto quota 30 mila: sono infatti 29.906 (dei quali 28.899 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 23.307 e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,03% (in leggerissima crescita).

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle nove province:

Palermo: 42.125 casi complessivi dall'inizio della pandemia (221 nuovi casi)

Catania: 40.972 (79)

Messina: 19.488 (34)

Trapani: 10.521 (18)

Siracusa: 10.270 (45)

Ragusa: 8.224 (21)

Caltanissetta: 6.734 (15)

Agrigento: 5.924 (24)

Enna: 4.321 (17)