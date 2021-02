Covid Sicilia, 21 febbraio, 411 nuovi casi e 18 morti

Ragusa - Sono 411 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 18 e il numero della vittime siciliane sfiora ora i 4 mila (3.999). E' quanto emerge dal bollettino del 21 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

In netto miglioramento anche la situazione delle strutture ospedaliere: in questo momento in Sicilia il numero delle persone che ha bisogno di cure in corsia è sceso dopo molti mesi sotto quota mille. Infatti in ospedale ci sono 989 persone (ieri erano 1.007), e di queste 143 sono in rianimazione (ieri erano 145) e 846 in area medica (ieri erano 862). Ci sono anche altri 1.119 guariti e il numero dei positivi attuali è dunque di 29.180 (dei 28.191 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 19.912 e il tasso di positività è dunque del 2,06, stabile rispetto a ieri.

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle nove province:

Palermo: 42.268 casi dall'inizio della pandemia (143 nuovi casi)

Catania: 41.044 (72)

Messina: 19.544 (56)

Trapani: 10.545 (24)

Siracusa: 10.303 (33)

Ragusa: 8.244 (20)

Caltanissetta: 6.782 (48)

Agrigento: 5.938 (14)

Enna: 4.322 (1)