Covid Sicilia, 22 marzo: 666 nuovi casi e 21 morti

Sono stati 666 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Ieri erano stati 699. I morti sono stati invece 21. Ieri erano stati invece 8. Il numero complessivo delle vittime siciliane del covid sale così a 4.451. E' quanto si evince dal bollettino del 22 marzo del ministero della Salute.

Sostanzialmente stabile la pressione sulle strutture ospedaliere: infatti anche se aumentano le persone ricoverate in ospedale (oggi 906, ieri 876), diminuiscono anche se di poco i pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva (oggi sono 123, ieri erano 125), mentre coloro che si trovano in area medica sono 783 (ieri erano 751). I guariti sono stati 219 e dunque il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 16.618 (di cui 15.712 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati solo 15.977 (come, purtroppo, ogni domenica) e il tasso di positività sale così al 4,16%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo il territorio che dà maggiori preoccupazioni arrivando a sfiorare i 50 mila casi dall'inizio della pandemia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 49.661 casi complessivi dall'inizio della pandemia (291 nuovi casi)

Catania: 44.476 (100)

Messina: 20.803 (52)

Siracusa: 11.601 (65)

Trapani: 11.083 (7)

Ragusa: 9.119 (43)

Caltanissetta: 7.819 (30)

Agrigento: 7.226 (45)

Enna: 4.717 (33)