Covid Sicilia, 23 marzo: 751 nuovi casi e 20 morti

Ragusa - Sono stati 751 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 666. I morti sono stati invece 20. Il totale delle vittime della pandemia sale così a 4.471. Ieri i morti erano stati 21. E' quanto emerge dal bollettino del 23 marzo del ministero della Salute.

Il carico nelle strutture ospedaliere è un po’ più pesante ma la soglie dell’occupazione delle terapie intensive resta ancorata al 15% e quindi ben al di sotto della soglia di allarme (30%). I ricoverati negli ospedali siciliani sono 935 (ieri erano 906), dei quali 121 in terapia intensiva (ieri erano 123) e 814 in area medica (ieri erano 783). I guariti sono stati 860, più dei nuovi contagi: al momento dunque in Sicilia vi sono 16.489 persone positive al virus (dei quali 15.554 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati nelle ultime 24 ore 24.979 e dunque alla luce dei 751 nuovi casi il tasso di positività è del 3%. (in calo rispetto a ieri).

LE PROVINCE. Resta sempre Palermo la provincia con più casi. Ecco il dettaglio:

Palermo: 49.941 casi dall'inizio della pandemia (280 nuovi casi)

Catania: 44.662 (186)

Messina: 20.851 (48)

Siracusa: 11.648 (47)

Trapani: 11.126 (43)

Ragusa: 9.133 (14)

Caltanissetta: 7.849 (30)

Agrigento: 7.283 (57)

Enna: 4.763 (46)