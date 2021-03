Covid Sicilia, 24 marzo: 765 nuovi casi e altri 22 morti

Ragusa - Il Covid non dà tregua, in Sicilia come in Italia. Nell'Isola la curva epidemiologica si mantiene stabile e dopo i 751 nuovi casi (su 24.789 tamponi) e i 20 morti di ieri - secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute - nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 765 infezioni da Sars-CoV-2 (su 25.977 tamponi) e purtroppo si contano 22 vittime in più. Impennata di casi invece a livello nazionale con oltre 3.000 casi in più rispetto a ieri.

L'epidemia quindi nell'Isola resta apparentemente sotto controllo, con i nuovi positivi sempre leggermente in aumento ma con le ospedalizzazioni che non superano le soglie critiche, anzi, e con un buon numero di siciliani guariti dal Covid nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei positivi è di poco superiore al 2.9%, in diminuzione rispetto a ieri e molto più bassa di quella nazionale. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri.

Con i nuovi 765 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia – in virtù anche delle tante guarigioni - è sceso a 16.387 (ieri erano 16.489), di cui 15.456 in isolamento domiciliare (ieri erano 15.554), 812 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 814) e 119 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 121) con 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 168.021 (ieri erano 167.256), le guarigioni sono 147.141 con ben 845 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 22 sono arrivate a 4.493.

A livello provinciale, è sempre Palermo a contare il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore: 259 le nuove infezioni registrate a Palermo, poi 116 a Catania, 107 ad Agrigento, 78 a Messina, 71 a Caltanissetta, 65 a Siracusa, 29 ad Enna, 26 a Trapani e 14 a Ragusa.