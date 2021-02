Covid Sicilia, 24 morti il 9 febbraio

Sono 744 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.948 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 3,4%, tasso in salita come era prevedebile, ma sempre nell’ambito delle normali fluttuazioni settimanali.

La regione è quinta nel contagio di oggi. Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.728. Il totale degli attualmente positivi è 38.521, con una diminuzione di 411 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1131.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.337; ovvero 36 in meno rispetto a ieri ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 176, cinque in meno rispetto a ieri a ieri.