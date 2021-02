Covid Sicilia, 27 febbraio: 518 contagi, 21 morti

Ragusa - Si mantiene più o meno stabile l'incremento dei casi di coronavirus in Sicilia. L'ultimo dato, registrato dal bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è di 518 nuovi positivi su 25.929 tamponi processati. Gli attuali positivi sono scesi a 25.771 (826 in meno rispetto a ieri). Le vittime in un solo giorno sono state 21 (4.117 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 1.323. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 734, mentre si trovano in terapia intensiva 134 pazienti.

Il dati dei nuovi positivi nelle nove province dell'Isola:

Palermo: 43.586 (203)

Catania: 41.692 (147)

Messina: 19.814 (31)

Trapani: 10.623 (16)

Siracusa: 10.566 (24)

Ragusa: 8.365 (26)

Caltanissetta: 6.942 (38)

Agrigento: 6.102 (19)

Enna: 4.415 (14).