Covid Sicilia, 27 marzo: 892 nuovi casi e 23 morti

Ragusa - Sono stati 890 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 892. I morti sono stati invece 23 (ieri 22) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 4.558. E' quanto si evince dal bollettino del 27 marzo del ministero della Salute.

Anche la pressione sugli ospedali è sostanzialmente stabile (siapure in lieve rialzo): le persone ricoverate sono 940 (ieri erano 920), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 127 (ieri erano 121), mentre in area medica ci sono 813 persone (ieri erano 799). I pazienti dichiarati guariti sono stati 858 e alla luce di questi numeri i siciliani attualmente positivi sono 16.412 (dei quali 15.472 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 29.038 e il tasso di positività si è attestato così al 3%.

LE PROVINCE. Ecco la situazione nelle province: è sempre Palermo il territorio con più nuovi casi.

Palermo: 51.179 casi complessivi dall'inizio della pandemia (286 nuovi casi)

Catania: 45.276 (121)

Messina: 21.100 (83)

Siracusa: 11.935 (98)

Trapani: 11.246 (20)

Ragusa: 9.340 (109)

Caltanissetta: 8.104 (78)

Agrigento: 7.631 (70)

Enna: 4.887 (25)