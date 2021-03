Covid Sicilia, 28 marzo: 953 nuovi casi e 25 morti

Ragusa - Sono stati 953 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 890. I morti sono stati invece 25 (ieri 23) e così il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 4.583. E' quanto emerge dal bollettino del 28 marzo diffuso dal ministero della Salute.

Il dato dei contagi è il più alto da almeno due mesi e anche la pressione sugli ospedale conseguentemente è appesantita: le persone ricoverate sono infatti 973 (ieri erano 940) delle quali 129 in terapia intensiva (ieri 127) e 844 in area medica (ieri 813). I guariti sono stati 340 e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia raggiunge la cifra tonda di 17 mila (16.027 dei quali in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 25.247 e il tasso di positività si attesta al 3,77% (in risalita rispetto a ieri ma molto più basso della media del Paese).

NELLE PROVINCE. E' sempre il Palermitano il territorio nettamente più colpito dalla terza ondata del virus. Ecco il dettaglio. Palermo: 51.574 casi complessivi dall'inizio della pandemia (395 nuovi casi)

Catania: 45.395 (119)

Messina: 21.221 (121)

Siracusa: 11.986 (51)

Trapani: 11.271 (25)

Ragusa: 9.426 (86)

Caltanissetta: 8.149 (45)

Agrigento: 7.731 (100)

Enna: 4.898 (11)