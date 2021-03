Covid Sicilia, 3 marzo: 539 nuovi casi e altri 17 morti

Ancora stabili fortunatamente i contagi da coronavirus in Sicilia mentre a livello nazionale crescono i nuovi casi e la preoccupazione per le varianti. Nell'Isola dopo i 566 casi di ieri su 24.743 tamponi, nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino del ministero della Salute - si sono registrati 539 casi su 25.171 test effettuati con una incidenza di positivi di quasi il 2,1%, in discesa rispetto a ieri. Ma si contano purtroppo altri 17 decessi (ieri erano stati 11). In Italia invece i contagi fanno un altro grosso balzo in avanti, passando dai 17.083 di ieri ai 20.884 di oggi.

A livello nazionale quindi si stanno diffondendo sempre più le varianti del virus SarsCov2 che, più contagiose, rappresentano una nuova minaccia e fanno innalzare l'indice Rt, a livello regionale invece la curva epidemiologica appare pressoché piatta anche se non c'è da stare tranquilli perché un lieve incremento su base settimanale si è registrato anche qui. Si mantengono invece bassi i numeri delle ospedalizzazioni e si può tirare un sospiro di sollievo per le tante guarigioni delle ultime 24 ore.

Con i nuovi 539 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia è 25.129 (ieri erano 25.729), di cui 24.316 in isolamento domiciliare (ieri erano 24.880), 696 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 726) e 117 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 123) con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 154.141 (ieri erano 153.602 ), le guarigioni sono 124.825 con ben 1.122 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 17 sono arrivate a 4.187.

A livello provinciale, è sempre Palermo a contare il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore: 190 le nuove infezioni registrate a Palermo, 150 a Catania, 47 a Siracusa, 44 ad Agrigento, 36 a Messina, 28 a Ragusa, 22 a Caltanissetta, 12 a Trapani e 10 ad Enna.