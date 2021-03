Covid Sicilia, 31 marzo, 2.904 nuovi casi e altri 21 morti

opo il "buco" di ieri dovuto alle inchieste che hanno spazzato i vertici della Sanità siciliana, la Regione torna a comunicare i dati giornalieri della pandemia sperando che da ora in poi siano veritieri e non truccati come emerso dall'indagine della Procura di Trapani che da dicembre a marzo ha documentato almeno 40 alterazioni dei bollettini quotidiani provenienti dalla Sicilia. E quindi i dati diffusi oggi, particolarmente preoccupanti, vanno presi con le pinze perché riguardano due giorni, nel senso che positivi, ricoveri e decessi non comunicati ieri sono stati aggiunti a quelli di oggi.

Bisognerà quindi attendere domani per avere finalmente un dato "pulito" che corrisponda alla realtà. Ma comunque, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 48 ore ci sono stati ben 2.904 nuovi casi di Covid e 21 morti. Un vero e proprio boom di contagi quindi se si considera che il bollettino del 29 marzo riportava 799 nuovi casi di Covid. In due giorni sarebbe quindi più che triplicato il numero delle nuove infezione da Sars-CoV-2, a fronte tra l'altro di soli 14.623 tamponi processati (si pensi che il 29 marso erano 23.280), con una incidenza di positivi al 7,0% se si considera la media dei due giorni. La regione sarebbe seconda oggi per numero di contagi ma ciò è inevitabile visto che la Sicilia conta i numeri di due giorni rispetto alle altre regioni che contano solo i dati delle ultime 24 ore.

Con i nuovi 2.904 casi il numero degli attuali positivi in Sicilia è ora di 19.920 (l'altro ieri erano 17.417), di cui 18.889 in isolamento domiciliare (l'altro ieri erano 16.408), 891 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (erano 876 ) e 140 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 133) con 20 nuovi ingressi nelle ultime 48 ore.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 175.354 (l'altro ieri erano 172.450), le guarigioni sono 150.806 con solo 380 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 21 sono arrivate alla considerevole cifra di 4.628.

A livello provinciale sono i tanti focolai di Palermo quelli che allarmano maggiormente le autorità sanitarie: 1.133 i nuovi casi di Covid nel capoluogo siciliano, poi 645 a Catania, 288 a Messina, 211 a Messina, 165 a Trapani, 153 a Siracusa, 147 ad Agrigento, 98 a Enna, 64 a Ragusa.