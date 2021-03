Covid Sicilia, 478 nuovi casi e 18 morti

ìSono in tutto 478 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 18 e il totale sale così a 4.156. E' quanto si evince dal bollettino del 1 marzo diffuso dal ministero della Salute. Ieri i casi erano stati 453.

Assolutamente stabile il numero delle persone in ospedale per covid: oggi ce sono 858 (dato identico a ieri), delle quali 132 in rianimazione (ieri erano 133) e 726 in area medica (ieri erano 725). I guariti sono stati 261 e così il numero della persone attualmente positive risale sopra quota 26mila (26.181, dei quali 25.323 in isolamento domiciliare). Dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno contratto il covid 153.036 persone.

Il numero di tamponi processati è stato di 20.864 e il tasso di positività è dunque del 2,3%.

NELLE PROVINCE. Ecco la situazione nelle province

Palermo: 43.982 casi totali dall'inizio della pandemia (183 nuovi casi)

Catania: 41.868 (122)

Messina: 19.899 (58)

Siracusa: 10.655 (48)

Trapani: 10.646 (15)

Ragusa: 8.417 (26)

Caltanissetta: 6.997 (17)

Agrigento: 6.143 (2)

Enna: 4.429 (7)