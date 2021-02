Covid Sicilia 480 nuovi casi e 26 morti

Ragusa - Avanza, ma piano, l'epidemia di covid in Sicilia: nella nostra regione nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 480 nuovi casi con 26 morti (e il totale delle vittime sale così a 3.941). I dati sono contenuti nel bollettino del 18 febbraio del ministero della Salute.

In calo molto marcato il dato dei ricoveri: in rianimazione ci sono 145 persone (ieri erano 154), nelle aree mediche ci sono 930 ricoverati (ieri erano 961) e così il numero complessivo delle persone in ospedale è ora di 1.075 contro i 1.115 di ieri. I guariti sono stati nelle ultime 24 ore 1.105 e quindi il numero degli attuali positivi scende a 33.004 persone (31.929 delle quali in isolamento domiciliare). Il numero dei test processati è stato di 24.774 e dunque il tasso di positività è del 1,93%.

LE PROVINCE. Ecco la situazione nelle nove province:

Palermo: 41.725 casi dall'inizio della pandemia (176 nuovi casi)

Catania: 40.814 (111)

Messina: 19.400 (51)

Trapani: 10.488 (7)

Siracusa: 10.190 (50)

Ragusa: 8.187 (24)

Caltanissetta: 6.684 (29)

Agrigento: 5.883 (16)

Enna: 4.294 (16)