Covid Sicilia, 484 nuovi casi e altri 24 morti

Ragusa - Oggi sono in diminuzione rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Sicilia in una sorta di altalena che fotografa una sostanziale situazione di stabilità. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 484 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 23.794 tamponi (ieri erano stati 625 su 22.868 test) e purtroppo si contano altri 24 morti (ieri 22). L'incidenza dei positivi sui tamponi scende al 2,0%. A livello nazionale invece si assiste a un altro lieve incremento dei nuovi casi.

La frenata dei contagi in Sicilia fa bene sperare le autorità sanitarie dell'Isola che si augurano di mantenere l'Isola in zona gialla, circostanza per nulla scontata vista la facilità con cui alcune regioni stanno cambiando colore e le relative polemiche a livello nazionale. La Sicilia in questo momento può contare anche sulla netta riduzione dei ricoveri e sulle tante guarigioni, oltre mille nelle ultime 24 ore.

I nuovi 484 casi registrati oggi portano il numero degli attuali positivi in Sicilia a 33.655 (ieri erano 34.480), di cui 32.540 in isolamento domiciliare (ieri erano 33.317), 961 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.005) e 154 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 158) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 147.185 (ieri erano 146.701), le guarigioni sono 109.615 108.330 con ben 1.285 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 24 sono arrivate alla considerevole cifra di 3.915.

A livello provinciale, è Palermo al città che registra più focolai e il maggior incremento di casi nelle ultime 24 ore. Ecco la distribuzione dei nuovi contagi: Palermo 231, Catania 46, Messina 56, Trapani 17, Siracusa 42, Ragusa 7, Caltanissetta 31, Agrigento 39, Enna 15.