Covid Sicilia, 560 nuovi casi e 14 morti

Sono stati in tutto 560 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 4.201. Ieri i casi erano stati 539. E' quanto emerge dal bollettino del 4 marzo del ministero della Salute.

L’epidemia dunque avanza senza sfondare ma con la curva che non accenna a scendere decisamente: il numero dei nuovi positivi è infatti costante da almeno dieci giorni.

Buone notizie invece dagli ospedali: al momento in Sicilia sono ricoverate 794 persone (ieri erano 813), stabile il numero dei pazienti che hanno bisogno di una terapia intensiva (oggi 118, ieri 117) e in calo chi ha bisogno dell’area medica (oggi 676, ieri 696).

Per via dei 1.130 guariti il numero degli attualmente positivi in Sicilia scende sotto quota 25 mila e si attesa a 24.545 (dei quali 23.751 in isolamento domiciliare).

Sono stati processati 26.837 tamponi e il tasso di positività scende così al 2,08%.

LE PROVINCE. Nelle nove province siciliane la situazione è questa:

Palermo: 44.722 casi complessivi dall'inizio della pandemia (257 nuovi casi)

Catania: 42.253 (97)

Messina: 20.013 (51)

Siracusa: 10.777 (47)

Trapani: 10.691 (17)

Ragusa: 8.479 (24)

Caltanissetta: 7.071 (38)

Agrigento: 6.241 (22)

Enna: 4.454 (7)