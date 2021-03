Covid, Sicilia 566 nuovi casi e 14 morti

Ragusa - Sono in tutto 566 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 478. I morti sono stati 14 e il totale sale così a 4.170. E' quanto si evince dal bollettino del 2 marzo diffuso dal ministero della Salute.

Buoni numeri anche dal fronte ospedaliero: le persone ricoverate per complicanze covid sono complessivamente 849 (ieri erano 858), e di queste 123 in terapia intensiva (ieri erano 132) e 726 in area medica (esattamente come ieri). I guariti sono stati complessivamente 1.004 e quindi il numero complessivo degli attualmente positivi scendono sotto quota 26mila: sono infatti 25.729 (dei quali 24.880 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 24.743 e il tasso di positività si attesta così al 2,28, stabile rispetto a ieri.

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province siciliane.

Palermo: 44.275 casi dall'inizio della pandemia (293 nuovi casi)

Catania: 42.006 (138)

Messina: 19.926 (27)

Siracusa: 10.683 (28)

Trapani: 10.662 (16)

Ragusa: 8.427 (10)

Caltanissetta: 7.011 (14)

Agrigento: 6.175 (32)

Enna: 4.437 (8).