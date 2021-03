Covid Sicilia, 592 nuovi casi e 10 morti

Ragusa - Sono 592 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono0 stati invece 10. E' quanto si evince dal bollettino del 6 marzo del ministero della Salute. Ieri i casi erano stati 519.

Il numero complessivo di morti in Sicilia sale così a 4.223. Stabile anche la situazione sul fronte degli ospedali: al momenti sono ricoverate 783 persone (ieri erano 790), dei quali 121 in terapia intensiva (ieri erano 120) e 662 in area medica (ieri erano 670).

Boom del numero dei guariti nelle ultime 24 ore: addirittura 3.533, circostanza che fa scendere il numero dei positivi attuali sotto quota 20 mila (19.727, dei quali 18.944 in isolamento domiciliare).

Sono stati processati ben 26.236 tamponi e quindi il tasso di positività è del 2.25 (in leggerò rialzo).

NELLE PROVINCE. In Sicilia è sempre Palermo la provincia con quasi la metà dei casi complessivi nell'isola. Ecco il dettaglio. Palermo: 45.197 casi complessivi dall'inizio della pandemia (254 nuovi casi)

Catania: 42.460 (79)

Messina: 20.104 (63)

Siracusa: 10.830 (29)

Trapani: 10.734 (32)

Ragusa: 8.555 (43)

Caltanissetta: 7.121 (36)

Agrigento: 6.332 (45)

Enna: 4.479 (11).