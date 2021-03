Covid Sicilia, 7 marzo: 576 nuovi casi e altri 12 morti

Sono 576 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.141 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Ieri erano 592 su 26.236 test. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore (ieri 10) e portano il totale a 4.235. Contagi quindi sostanzialmente stabili rispetto a ieri secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria. A livello nazionale si registra invece un sensibile calo, dovuto però alla diminuzione dei test effettuati come avviene un po' in tutti i weekend.

In Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano anche una debole riduzione di ospedalizzati e un altro numero di guarigioni. Numeri quindi piuttosto confortanti per l'Isola alla vigilia di una nuova settimana (la quarta consecutiva) in zona gialla. Con i nuovi 576 casi il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 16.720 (ieri erano 19.727), di cui 15.940 in isolamento domiciliare (ieri erano 18.944), 657 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 652) e 123 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 121) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (anche ieri erano stati 6).

A livello provinciale, Palermo è la provincia che fa registrare il maggior incremento giornalieri dei casi: 174 le infezioni registrate nel capoluogo siciliano nelle ultime 24, poi 121 a Catania, 88 ad Agrigento, 57 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 43 a Siracusa, 26 a Messina, 15 a Trapani e 0 a Enna.