Covid Sicilia, 782 nuovi casi e altri 12 morti

Ragusa - Nuova impennata di casi di Covid in Sicilia che sembra ora all'inizio della terza ondata, quella che già da giorni ha investito l'Italia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute in Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 782 nuovi positivi su 26.527 tamponi (ieri erano 598 su 24.551) con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a ieri. E si contano purtroppo anche altri 12 morti. Numeri in crescita anche a livello nazionale.

Le cifre giornaliere quindi oggi sono più preoccupanti per l'Isola dove crescono anche se solo lievemente anche ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I balzo in avanti a dire il vero era atteso dopo che nelle ultime settimane la Sicilia era invece rimasta a guardare quello che avveniva nel resto del Paese (Sardegna esclusa) dove la cosiddetta terza ondata è in corso e dove si attende il picco, previsto per il 28 marzo prossimo. Il peggioramento dei dati siciliani nell’ultima settimana è stato certificato anche dall’ufficio statistica del comune di Palermo.

