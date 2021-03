Covid Sicilia, 8 marzo: 515 nuovi casi e 19 morti

Ragusa - Sono stati 515 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 19 e il numero complessivo della vittime siciliane del virus arriva a 4.254. E' quanto emerge dal bollettino dell'8 marzo del ministero della Salute. Ieri si erano registrati 576 nuovi casi.

Sostanzialmente stabile il dato dei ricoveri in ospedale: al momento hanno bisogno di cure in un nosocomio attrezzato 789 persone (ieri erano 780), con 120 in terapia intensiva (ieri erano 123) e 669 in area medica (ieri erano 657). Boom dei guariti: ieri sono stati 1.817 e dunque il numero totale delle persone attualmente contagiate dal virus è di 15.399 (per la prima volta dopo mesi sotto quota 16 mila). Di queste 14.610 sono in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 19.196 e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,68 (in leggero rialzo).

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province siciliane con Palermo che vede più della metà dei nuovo casi siciliani.

Palermo: 45.684 casi complessivi dall'inizio della pandemia (313 nuovi casi)

Catania: 42.671 (90)

Messina: 20.153 (23)

Siracusa: 10.891 (18)

Trapani: 10.770 (21)

Ragusa: 8.623 (11)

Caltanissetta: 7.192 (19)

Agrigento: 6.430 (10)

Enna: 4.489 (10).