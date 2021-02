Covid Sicilia, Sicilia 453 nuovi casi e altri 11 morti

Contagi da coronavirus stabili in Sicilia e continua riduzione dei morti. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola si sono registrate 453 nuovi casi (su 24.790 tamponi) e 11 decessi. L'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati è di poco superiore all’1,8%. Ieri (clicca qui per vedere i dati) l'incremento dei casi era stato di 512 nuove infezioni (su 25.929 test) e c'erano state 21 vittime. In diminuzione anche i ricoveri. Numeri quindi sempre meno preoccupanti nell'Isola che potrebbero far sperare in un prossimo passaggio della Sicilia in zona bianca, dove finora solo la Sardegna è riuscita ad entrare grazie a un Rt sempre più basso e a contagi sempre più ridotti.

I nuovi 453 contagi portano il numero degli attuali positivi in Sicilia a Sicilia 25.982 (ieri erano 25.771), di cui 25.124 in isolamento domiciliare (ieri 24.903), 725 ricoverati in ospedale con sintomi Covid (ieri erano 734), 133 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (un in meno di ieri) con solo 6 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8).

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizia della pandemia sono ora invece 152.558 (ieri erano 152.105), le guarigioni sono arrivate a 122.438 con 221 pazienti dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore, i decessi con gli ultimi 11 sono arrivati a quota 4.138.

A livello provinciale sono i focolai del Palermitano quelli che stanno facendo registrare il maggior numero di infezioni. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 213 casi a Palermo, 54 a Catania, 41 a Siracusa, 39 ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 27 a Messina, 26 a Ragusa, 8 a Trapani e 7 a Enna.