Covid Sicilia, Sicilia 782 nuovi casi e 10 morti

Ragusa - Sono in tutto 782 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 859. I morti sono stati invece 10 e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale così a 4422. E' quanto si evince dal bollettino del 20 marzo diffuso dal ministero della Salute.

Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali dove al momento sono ricoverate 853 persone (ieri erano 847) delle quali 122 in terapia intensiva (ieri erano 121) e 731 in area medica (ieri erano 126). I guariti sono stati 853 e dunque il numero dei siciliani attualmente positivi è di 15.733 (dei quali 14.880 in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 27.688 e dunque il tasso di positività, alla luce dei 782 positivi, è stabile al 2,82%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo la provincia con la maggior parte dei nuovi casi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 49.028 casi dall'inizio della pandemia (222 nuovi casi)

Catania: 44.302 (158)

Messina: 20.695 (49)

Siracusa: 11.486 (65)

Trapani: 11.063 (46)

Ragusa: 9.045 (27)

Caltanissetta: 7.719 (72)

Agrigento: 7.120 (120)

Enna: 4.682 (23).