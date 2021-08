Covid, Sicilia verso la zona gialla

Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.902). Sale così ad almeno 4.396.417 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 11 (ieri sono stati 22), per un totale di 128.220 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.155.931 e 1.991. quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.025). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 112.266, pari a 3.731 in più rispetto a ieri (+3.850 il giorno prima).

In aumento i casi di Covid in Sicilia che resta la regione al primo posto per contagi. In 24 ore i nuovi casi registrati sono stati di 665 nuove unità "scoperti" grazie a 14.553 tamponi processati in un giorno. I ricoverati con sintomi salgono dai 394 del giorno precedente a 418, con 54 persone finite in terapia intensiva (il giorno prima erano 47) e 13.605 in isolamento domiciliare a fronte dei 12.970 del giorno prima.

Il totale dei positivi è di 14.077 persone rispetto al giorno precedente in cui erano 13.411. I deceduti sono stati 3 (il giorno prima 7) e questo è l'unico numero in calo. Di seguito la situazione provincia per provincia con il totale dei casi e, fra parentesi, l'incremento dei casi nelle ultime 24 ore. Palermo: 73.210 (244), Catania: 63.097 (110), Messina: 27.533 (26), Siracusa: 17.747 (70), Trapani: 15.518 (55), Ragusa: 15.458 (137), Caltanissetta: 14.548 (72), Agrigento: 14.253 (80), Enna: 7.274 (28).