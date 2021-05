Covid, solo 3 morti in Sicilia il 16 maggio, merito dei vaccini

Continua a battere ritirata il coronavirus in Sicilia, così come in Italia, complice il consueto calo dei test effettuati nel weekend. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell'Isola si registrano 405 nuovi casi di Covid (su 19.189) e altre 3 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 557 (su 20.000 tamponi) e 10 i morti.

Alla vigilia dell'ingresso in zona gialla con le riaperture di bar, ristoranti, cinema, musei e campetti sportivi, e con l'inizio della stagione balneare, quindi la Sicilia si presenta con numeri sempre più rassicuranti sul fronte sanitario e in maniera indiretta anche su quello turistico, sperando che la bella stagione coincida grazie anche alla campagna vaccinale con un periodo di meno aggressività dell'infezione da Sars-CoV-2 che dall'inizio dell'epidemia nell'Isola ha ucciso ben 5.663 persone.

Con i nuovi 405 casi, il totale degli attuali positivi nell'Isola (anche in virtù delle guarigioni) è di 17.159 (ieri erano 17.513), di cui 16.229 in isolamento domiciliare (ieri erano 16.566), 812 ricoverati con sintomi i reperti ospedalieri Covid (ieri 833), e ancora 118 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 114) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 1 solo)