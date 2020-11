Covid: sposati da 63 anni, muoiono insieme a un’ora di distanza

Sesto San Giovanni - Stavano insieme da quando avevano 18 anni. Si erano conosciuti a Lucera, vicino Foggia. Nel 1957 il matrimonio e il trasferimento vicino Milano per lavoro. Olga e Vincenzo Molino, 83 anni lei e 82 lui, «non uscivano mai, erano molto prudenti, andavano solo a far la spesa e in farmacia» racconta la nipote Katia, ma non è bastato: si sono ammalati lo stesso, neanche due mesi dopo aver festeggiato i 63 anni di nozze. l'11 novembre sono stati ricoverati insieme al San Gerardo di Monza, dopo che già da una decina di giorni avevano febbre molto alta e dolori in tutto il corpo. E da lì, sempre insieme, se ne sono andati. Domenica scorsa, dopo appena 4 giorni. A un’ora di distanza l’uno dall’altro.

Nonostante i sintomi e l’età, «il medico non è mai uscito a visitarli, gli ha dato un antibiotico dicendo che era influenza e invece era Covid-19. L'11 mattina avevano 68 di saturazione lui e 86 lei, così gli zii hanno chiamato il 112 e sono stati portati via». Troppo tardi. Sono stati separati, ma l’anziana aveva chiesto al personale di poter tenere nella stanza una giacca del marito, per sentirlo vicino. «Lo ha chiamato a sé, non sono riusciti a stare lontani» loro che erano così uniti. Vogliamo raccontano i familiari ringraziando gli infermieri che gli hanno permesso di salutarli, la notte prima che morissero. Oggi il funerale e la cremazione di entrambi.