Covid: stop allevamenti visoni in tutta Italia, abbattuti quelli positivi

Sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano sino a fine febbraio 2021, quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato dell’infezione negli animali. Una buona notizia per gli animalisti, una pessima per tutti quanti: il virus si sta diffondendo in altre specie viventi e se quelle animali in grado di contagiare l’uomo aumentassero, estendendosi alle bestie da macello alimentare e a quelle domestiche, lo scenario Covid potrebbe assumere aspetti gravi ancora sconosciuti

L'ordinanza del ministro Speranza interviene dopo che sono stati rilevati, a livello internazionale, alti rischi da Covid-19 legati ai visoni: sono già migliaia gli esemplari infetti, in paesi come Danimarca e Francia, che le autorità sanitarie locali sono state costrette a sopprimere. Il testo appena firmato prevede che "in caso di sospetto di infezione, le autorità locali competenti dispongono il sequestro dell'allevamento, il blocco della movimentazione di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l'avvio di una indagine epidemiologica. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad abbattimento". L’ordine è bloccare il Coronavirus prima che dilaghi in altri mammiferi.