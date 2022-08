Covid, tre morti nel ragusano il 6 agosto

Ragusa - Ancora tre decessi in provincia di Ragusa a causa del Covid nelle ultime 24 ore. I positivi al covid nel Ragusano in totale sono 2614 (ieri erano 2746 positivi) di cui 2563 (ieri 2706) si trovano in isolamento domiciliare, 39 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e 12 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

I guariti salgono a 112.963 mentre i morti sono saliti a 611. I dati per Comune: 65 Acate, 78 Chiaramonte Gulfi, 219 Comiso, 27 Giarratana, 88 Ispica, 516 Modica, 34 Monterosso Almo, 153 Pozzallo, 633 Ragusa, 98 Santa Croce Camerina, 162 Scicli, 490 Vittoria.