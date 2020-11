Covid, tre morti nel ragusano oggi

Ragusa - Tre morti per Covid nelle ultime 24 ore nel ragusano. Il più giovane aveva 64 anni. Sono 2.245 le persone contagiate dal Covid in isolamento domiciliare. A questi vanno aggiunti 138 ricoverati. Ecco il dato comune per comune: 69 Acate, 32 Chiaramonte Gulfi, 261 Comiso, 19 Giarratana, 113 Ispica, 237 Modica, 6 Monterosso, 99 Pozzallo, 526 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 60 Scicli, 754 Vittoria, 25 di fuori provincia.

I ricoverati sono 138 distribuiti nei vari ospedali iblei: 74 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 33 in Malattie Infettive, 24 in area grigia, 16 in Terapia Intensiva e 1 in Ostetricia. 41 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 20 in area grigia, 15 in area Covid, 1 in ostetricia e 5 in terapia Intensiva. 20 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 8 in Malattie Infettive, 11 in area Covid e 1 in area grigia. 2 all’ospedale San Marco di Catania 1 a Gela. 12 Rsa Covid. I morti sono 55 (ben 3 in più rispetto a ieri). I guariti 859 Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 51672 tamponi e 14.640 test sierologici.