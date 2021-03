Covid, un morto nel ragusano il 7 marzo

Ragusa - Sale a 202 il numero dei decessi Covid in provincia di Ragusa. Si registra oggi un nuovo decesso di persona positiva al covid. Si tratta di un uomo di Vittoria di 89 anni deceduto lo scorso 4 marzo, era positivo dal mese di novembre e soffriva di diverse patologie. I positivi sono complessivamente 389 (ieri erano 353), di cui, 359 si trovano in isolamento domiciliare, 4 sono alla Rsa di Ragusa e 26 ricoverati nei reparti Covid.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi, ne sono stati eseguiti in totale 339.278. I dati per Comune: 25 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 4 Giarratana, 15 Ispica, 14 Modica, 0 Monterosso Almo, 25 Pozzallo, 84 Ragusa, 35 Santa Croce Camerina, 66 Scicli, 74 Vittoria. I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 21, così suddivisi: 14 in malattie infettive (di cui 13 residenti in provincia a 1 fuori provincia), 3 in area grigia (2 residente in provincia e 1 fuori provincia) e 4 in terapia intensiva (2 della provincia e 2 fuori provincia). Sono 5 i ricoverati al Guzzardi di Vittoria: si tratta di 4 residenti in provincia e 1 di fuori provincia in area Covid. I guariti ragusani dall’inizio della pandemia sono 7.873.