Covid1 Sicilia, 1087 nuovi positivi, 31 morti. 55 contagi a Ragusa

Sono 1087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.086 tamponi eseguiti. I decessi sono 31, che portano il totale a 2.030.

Con i nuovi casi sono a 35.969 gli attuali positivi, con un incremento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordinario 12 in meno rispetto a ieri; 185 in terapia intensiva ovvero 4 in meno nonostante i 14 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 18 dimissioni, 4 delle quali sono trasfeimenti in regime ordinario. I guariti sono 928.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 403 seguita da Palermo con 222 e da Trapani con 125, Messina 110, Agrigento 82, Ragusa 55, Enna 40, Siracusa 29, Caltanissetta 21.