Covid Sicilia, 753 nuovi positivi, 34 morti. 66 contagi a Ragusa

Scende la curva dei contagi in Sicilia: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 753. Il miglioramento, rispetto alla giornata di ieri (1.148), è stato registrato dal bollettino del Ministero della Salute. Gli ulteriori tamponi effettuati sono stati 7.013. I decessi sono 34, che portano il totale a 1.863. Con i nuovi casi sono 38.647 gli attuali positivi, con un decremento di 908 casi rispetto a ieri. Di questi 1.572 sono i ricoverati (uno in meno rispetto a ieri): 1.374 pazienti in regime ordinario e 198 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 37.075 persone. I guariti sono 1627.

La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 347, Palermo 212, Messina 38, Ragusa 66, Trapani 8, Siracusa 26, Agrigento 9, Caltanissetta 37, Enna 10.