Covid Sicilia, 1.229 nuovi casi e 14 morti il 10 aprile

Ragusa - Sono stati 1.229 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.505. I morti sono stati invece 14 e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.029. E' quanto emerge dal bollettino covid del 10 aprile del ministero della Salute.

Un’altalena di contagi nel giorno in cui i tamponi processati sono stati 26.229 e con una percentuale di positività sostanzialmente stabile al 4.68%. E’ stabile anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati siciliani sono 1.316 (ieri erano 1.317) dei quali 164 in terapia intensiva (erano 168) e 1.152 in area medica (erano 1.149).

LE PROVINCE. Resta Palermo la provincia con più casi registrati in Sicilia. Ecco il dettaglio.

Palermo: 57.040 casi complessivi (433 nuovi casi)

Catania: 47.668 (205)

Messina: 22.431 (114)

Siracusa: 12.843 (159)

Trapani: 11.883 (53)

Ragusa: 10.093 (51)

Caltanissetta: 9.166 (80)

Agrigento: 8.929 (114)

Enna: 5.314 (20).